В Геленджике потушили пожар в квартире дома на улице Островского

В Геленджике потушили пожар в квартире на мансардном этаже шестиэтажного дома на улице Островского, 143. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Геленджика Фото: МЦУ Геленджика

Возгорание произошло утром 4 сентября. Соседи сообщили, что из окна квартиры выходит дым. На место происшествия выехали пожарные, муниципальные спасатели и медики. Для помощи в ликвидации возгорания был привлечен пожарный расчет из села Дивноморское.

Полная ликвидация возгорания зафиксирована в 10:24. Сообщается, что площадь пожара составила 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram