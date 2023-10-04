Экс-министр природных ресурсов Бурятии обвинен в превышении полномочий

Бывший министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев, занимавший эту должность с 2021 по 2022 год, обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает региональное управление СКР, следствие завершило расследование уголовного дела и направило его в суд.

«В июне 2021 года минприроды Бурятии и индивидуальный предприниматель заключили госконтракт по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузине в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сумма контракта составила более 419 млн руб. При этом для поэтапной оплаты выполняемых работ необходимы были услуги сторонней организации, проводившей независимую экологическую экспертизу. Министр не смог своевременно организовать заключение соглашения с такой организацией. Когда же наступили сроки оплаты по контракту на рекультивацию свалки, то чиновник спешно, без торгов заключил три соглашения о проведении экспертизы со знакомым предпринимателем, не имеющим необходимого опыта, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в сфере охраны окружающей среды»,— отмечается в сообщении ведомства.

Также бывший министр подозревается в том, что в интересах подрядчика, проводившего рекультивацию свалки в Усть-Баргузине, незаконно увеличил цену госконтракта на более чем 30 млн руб., а также увеличил с 10% до 30% размер аванса.

СКР отмечает, что в ходе предварительного расследования «собрана достаточная доказательственная база», а на имущество обвиняемого в виде двух автомобилей марок Mercedes-Benz и Lexus, жилое здание и несколько земельных участков наложен арест. Сергей Матвеев содержится под стражей с сентября прошлого года.

Влад Никифоров, Иркутск