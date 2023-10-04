В Крыму уволился министр топлива и энергетики

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня. Чиновник руководил министерством с августа 2021 года.

В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что министр написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее антикоррупционный комитет РК выявил, что ГУП «Крымэнерго» закупило трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости. По предварительным данным, ущерб предприятию мог составить более 6 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь