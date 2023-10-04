Российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с синдромом Клерикузио

Специалисты отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы (РДКБ) впервые в мире провели пересадку гемопоэтических стволовых клеток ребенку с синдромом Клерикузио, редким генетическим заболеванием. Об этом сообщается в Telegram-канале РДКБ.

Операцию провели мальчику из Брянской области. Он с рождения страдал от постоянных и продолжительных болезней. При обследовании врачи обнаружили у него синдром Клерикузио.

В мире известно несколько сотен пациентов с таким синдромом. Он проявляется в аутоиммунных реакциях. Возможна тугоухость, патологии развития скелета. Один из симптомов заболевания — пойкилодерма, участки пигментации и депигментации на коже.

В случае с пересадкой костного мозга пациентам с редкими генетическими заболеваниями одна из главных сложностей — подобрать правильную химиотерапию. На 35-е сутки после пересадки новый костный мозг прижился.

После операции мальчик получал иммуносупрессивную терапию. Сейчас он приезжает в РДКБ на обследования. Врачи говорят об успешности лечения, поскольку костный мозг теперь функционирует в полном объеме. У мальчика восстановилась иммунная система и прекратился патологический процесс кожи.

В августе врачи РДКБ впервые в России пересадили костный мозг ребенку с альфа-маннозидозом. При этом заболевании нарушается метаболизм олигосахаридов. Костный мозг прижился на 19-й день.

Анастасия Ларина