Военнослужащего из Тывы оправдали по делу об убийстве на почве ревности

Абаканский гарнизонный военный суд оправдал сержанта запаса Арзылана Доспана, которого подозревали в убийстве на почве ревности. Военнослужащему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 12 июня прошлого года в Кызыле во время конфликта подсудимый нанес множественные удары потерпевшему, который скончался от полученных травм.

«Коллегия присяжных заседателей с выводами обвинения не согласилась и признала бывшего военнослужащего невиновным в предъявленном ему обвинении», - сказано в сообщении.

За сержантом признано право на возмещение вреда в порядке реабилитации.

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Александр Киселев