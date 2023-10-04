Дефицит бюджета Уфы составит около 1 млрд рублей

Депутаты горсовета Уфы внесли изменения в бюджет города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов. Доходы города на 2023 год будут увеличены на 1,4 млрд руб. до 45,5 млрд руб., расходы вырастут на 2,3 млрд руб. и достигнут 46,4 млрд руб. Дефицит бюджета составит 922,7 млн руб. Ранее бюджет планировался бездефицитным.

По прогнозу, в 2024 году доходы бюджета составят около 41 млрд руб., расходы будут такими же. В 2025 году доходы и расходы прогнозируются по 31 млрд руб.

Доходная часть выросла за счет увеличения на 17,6 млн руб. неналоговых поступлений— это платежи от физических и юридических лиц при реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, пояснил на заседании горсовета начальник финансового управления администрации Уфы Рустем Акбашев. Также в текущем году Уфа получит из республиканского бюджета дополнительно 1,3 млрд руб. на отдельные мероприятия. В 2024 году в бюджет дополнительно поступит 40,6 млн руб., в 2025 году — 407 млн руб.

Кроме этого, в связи с частичным погашением муниципального кредита на 70 млн руб. уменьшен верхний предел муниципального долга до 9,6 млрд руб. и внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствований. Также с учетом привлечения коммерческого кредита по ставке ниже планируемой сокращены расходы на обслуживание долга в текущем году.

Расходная часть бюджета увеличится за счет субсидий бизнесу в качестве компенсации за социальные услуги. Суммы Рустем Акбашев в своем докладе не назвал. Также в бюджете увеличено финансирование дорожного фонда.

Наталья Балыкова

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