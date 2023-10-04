Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась на 53%

За январь — июль 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 166,9 млрд руб., что на 53,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Данные результатов исследования приводит Пермьстат.

В целом по краю 73,5% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью в объеме 178 млрд руб. Это на 51,9% ниже уровня января — июля 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,3% и составила 11,1 млрд руб.

Промышленными предприятиями также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 143,2 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 70,7%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 150,1 млрд руб. (на 56,2% ниже аналогичного показателя за январь — июль 2022 года).