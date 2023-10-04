В ГИБДД Челябинской области приостановлен прием граждан из-за технического сбоя

В регистрационных подразделениях Челябинской области приостановлен прием граждан из-за технического сбоя программного обеспечения. Об этом сообщают в управлении ГИБДД региона.

Прием посетителей в подразделениях возобновится после устранения неполадок. Сейчас в них недоступна регистрация транспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений.

Аналогичный сбой в подразделениях областного управления ГИБДД происходил 21 сентября. Прием граждан был возобновлен в тот же день.

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