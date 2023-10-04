В Самаре транспортная полиция задержала подозреваемого в коррупции

В Самаре транспортная полиция задержала местного жителя, который предложил помочь получить удостоверение на право управления маломерным судном. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения предложил жителю Самары за незаконное денежное вознаграждение посредническую услугу по получению удостоверения на право управления маломерным судном без фактического прохождения обучения и сдачи теоретического и практического экзаменов. За свои услуги он попросил 30,5 тыс. руб. При передаче денег он и был задержан.

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».