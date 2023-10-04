Исполнять обязанности главы Благовещенского района будет бизнес-шериф

Исполнение обязанностей главы Благовещенского района Башкирии возложено на заместителя главы администрации Анну Карабанову, сообщается в решении муниципального совета.

Анна Карабанова занимается вопросами развития предпринимательства и инвестиционной деятельности. Она будет возглавлять администрацию до назначения депутатами нового главы по результатам конкурса.

Олег Голов, возглавивший район в 2021 году, вчера досрочно сложил свои полномочия. Как сообщал «Ъ-Уфа», фракция «Единой России» выдвинула его кандидатуру на пост сенатора от Курултая Башкирии. Окончательно утвердить это решение должны депутаты Курултая республики седьмого созыва на первом пленарном заседании 5 октября.

Наталья Балыкова

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