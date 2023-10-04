В Магнитогорске 9 октября стартует отопительный сезон

Отопительный сезон в жилых домах Магнитогорска начнется 9 октября. Сегодня батареи начали включать в социальных учреждениях города, отмечают в мэрии.

Отопление будет поступать в квартиры постепенно, по согласованному с муниципальным предприятием «Трест "Теплофикация"». В администрации города отмечают, что решение начать подачу тепла было принято не дожидаясь, пока температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.

«Первые дни октября в городе выдались теплыми. По прогнозу синоптиков такая погода простоит до конца недели, а затем начнется постепенное снижение как дневных, так и ночных температур»,— уточняют в мэрии.

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