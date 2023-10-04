Спрос на квартиры на вторичном рынке в Казани увеличился на 23%

За третий квартал этого года спрос на квартиры на вторичном рынке в Казани вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Предложение при этом снизились на 7%. Исследование провели сотрудники компании «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России в среднем спрос на вторичное жилье вырос за указанный период на 15%. Среди городов страны с наибольшим ростом спроса Казань вошла в топ-3, уступив только Брянску (+24%).

"Ъ-Казань"