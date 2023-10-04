Чайковский завод «Альянсспецмаш» возглавил бывший топ-менеджер из ОМК

Новым генеральным директором Чайковского завода «Альянсспецмаш» (АСМ) стал Игорь Воронин. Об этом свидетельствует информация с сайта checko.ru. Господин Воронин сменил Алексея Снегирева, занимавшего должность с сентября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В разное время Игорь Воронин возглавлял завод «Турбодеталь» и «Уральский завод специального арматуростроения» (входят в ОМК). Также господин Воронин входил в состав членов совета директоров Благовещенского арматурного завода.

ООО «Альянсспецмаш» является машиностроительное предприятием по изготовлению технологического оборудования для нефтегазовой, нефтегазохимической, энергетической и металлургической промышленности. Базируется на площадке бывшего завода «Новые фитинговые технологии». Завод был признан банкротом в 2020 году, по требованию ПАО «Сбербанк». В процессе банкротства у компании оказались десятки кредиторов, чьи требования превысили 1,4 млрд руб. В апреле 2021 года на территории площадки обанкротившегося НФТ разместился АСМ.

Учредителями АСМ являются ООО «Бакс-Технология», структура господина Снегирева и ООО НПП «Спецтех». Выручка завода за 2022 год составила 349,2 млн руб., чистая прибыль – 25,2 млн руб.