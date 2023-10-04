Челябинский депутат Эркин Маматов заявил о своем банкротстве

Депутат совета Металлургического района Челябинска, член партии «Единая Россия» Эркин Маматов направил в арбитражный суд региона заявление о признании себя банкротом. Сумма накопленных долгов составляет почти 1,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление, поступившее 2 октября, пока не принято к производству.

Эркину Маматову 38 лет. С 2016 года является депутатом Металлургического районного совета Челябинска. Был помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова на общественных началах. В 2015-2021 годах возглавлял челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Увольнению Эркина Маматова предшествовали обыски в организации. Информация о том, каким образом депутат зарабатывает на жизнь с 2021 года, в открытых источниках отсутствует.