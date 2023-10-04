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627 уличных фонарей установили в Ижевске за три месяца

В столице Удмуртии по итогу трех месяцев установили 627 новых фонарей, сообщил во «ВКонтакте» и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев. Всего с начала года появилось почти 1,5 тыс. новых светильников, в том числе на территории 14 школ.

Фото: vk.com, мин Владимир Гуляев

Фото: vk.com, мин Владимир Гуляев

Предприятие «Горсвет» за счет собственных средств продолжает устанавливать фонари в микрорайонах Воложка, Люлли, Медведево, Пазелы и Вараксино. Всего до конца года планируется установить еще порядка 200 светильников, в том числе на улицах Янтарная, Планерная, Орджоникидзе, 9-е Января и Барышникова. Всего более 10 микрорайонов города.

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