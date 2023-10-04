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обновлено 12:28

Двух кандидатов отобрали для должности главы Малопургинского района Удмуртии

Двух кандидатов из восьми заявленных отобрали в рамках конкурса на должность главы Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, одним из них оказался директор по защите бизнеса ООО «Ува-молоко» Александр Деев, другим — директор Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Вадим Шундаев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение об избрании главы Малопургинского района примут 5 октября на сессии районного Совета депутатов.

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