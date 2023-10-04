Двух кандидатов отобрали для должности главы Малопургинского района Удмуртии

Двух кандидатов из восьми заявленных отобрали в рамках конкурса на должность главы Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, одним из них оказался директор по защите бизнеса ООО «Ува-молоко» Александр Деев, другим — директор Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Вадим Шундаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение об избрании главы Малопургинского района примут 5 октября на сессии районного Совета депутатов.