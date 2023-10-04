В Сочи в суд передали дело об истязании семилетней девочки сожителем матери

В Сочи в суд передали дело об истязании семилетней девочки сожителем ее матери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина проживал с женщиной и ее малолетней дочерью в съемном жилье на улице Тимирязева. Весной 2023 года злоумышленник использовал телесные наказания в отношении ребенка, мотивируя свои действия непослушанием девочки. Сообщается, что 27 мая мужчина ударил ребенка ремнем не менее 25 раз по различным частям тела. После избиения девочке стало плохо, но мать и ее сожитель в больницу не обратились. В ночь на 2 июня из-за резкого ухудшения самочувствия малолетней мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачам не удалось спасти пострадавшую, девочка скончалась в машине медиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 117 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (истязание несовершеннолетней с особой жестокостью и нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подозреваемого взяли под стражу, где он ожидает суда. Мать погибшей осудили по ст. 125, 156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней). Кроме того, в отношении местного участкового полиции возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.

Анастасия Донскова

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