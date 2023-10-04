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Минимущество Пермского края купило «Кристалл» у единственного поставщика

Краевое минимущество провело торги на покупку здания кинотеатра «Кристалл», расположенного на пересечении Комсомольского проспекта, 53, и ул. Глеба Успенского, 3. Согласно данным сайта awindex.ru, поставщик был определен методом закупки у единственного поставщика.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Победителем признана поступившая единственная заявка от Александра Флегинского, бывшего депутата заксобрания. Документ договора о купле-продаже опубликован на сайте awindex.ru. Стоимость сделки составила 370 млн руб. Всего было закуплено три помещения стоимостью 307 млн руб., 53 млн руб. и 9,4 млн руб.

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приобретет у ГК «Панорама» господина Флегинского здание кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра.

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