Минимущество Пермского края купило «Кристалл» у единственного поставщика

Краевое минимущество провело торги на покупку здания кинотеатра «Кристалл», расположенного на пересечении Комсомольского проспекта, 53, и ул. Глеба Успенского, 3. Согласно данным сайта awindex.ru, поставщик был определен методом закупки у единственного поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Победителем признана поступившая единственная заявка от Александра Флегинского, бывшего депутата заксобрания. Документ договора о купле-продаже опубликован на сайте awindex.ru. Стоимость сделки составила 370 млн руб. Всего было закуплено три помещения стоимостью 307 млн руб., 53 млн руб. и 9,4 млн руб.

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приобретет у ГК «Панорама» господина Флегинского здание кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра.