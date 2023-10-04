Моор заявил о росте числа погибших и пострадавших в авариях в Тюменской области

В Тюменской области выросло количество погибших и пострадавших в ДТП на дорогах региона. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Основными причинами смертельных аварий стали превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, в основном, становились водители транзитных авто.

В ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения в регионе заявили, что одна из наиболее эффективных мер профилактики ДТП является увеличение количества средств видеонаблюдения на автодорогах. Александр Моор заявил, что власти «будут работать в этом направлении».

Глава региона добавил, что «Уралуправтодор» запустит telegram-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс. Например, о ремонте дорог или перекрытии движения.

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