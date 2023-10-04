В Ярославле нарушили сроки реконструкции очистных сооружений водоканала

В Ярославле прокуратура Фрунзенского района внесла представление руководителям подрядных организаций, которые отклоняются от графика работ при реконструкции очистных сооружений «Ярославльводоканала» на Тормозном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В мае 2022 года ГКУ «Единая служба заказчика» и подрядчики ООО «Гривна» и АО ГК «ЕКС» заключили контракт на реконструкцию очистных сооружений. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость контракта — 1,2 млрд руб. Прокуратура во время выездной проверки установила, что подрядчики отклоняются от графика выполнения работ.

«По результатам проверки прокуратура района внесла руководителям подрядных организаций представления об устранении нарушений. Ход выполнения работ в рамках национального проекта поставлен прокурором района на контроль»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Алла Чижова