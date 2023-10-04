Суд не восстановил на работе в «Сколково» уехавшего в Швейцарию жителя Башкирии

Проживающий в Швейцарии житель Стерлитамака Юрий Дюстер не смог восстановиться в должности менеджера образовательной онлайн-программы Московской школы управления «Сколково». Суды посчитали законным его увольнение из-за неявки на рабочее место.

Господин Дюстер в иске заявил, что не мог присутствовать на рабочем месте в Москве, поскольку с сентября 2021 года по август 2022 года проходил очное обучение в Институте Технологии в Шафихаузене в Швейцарии. В связи с этим в октябре 2021 года он инициировал подписание дополнительного соглашения с работодателем об уменьшении его ставки на четверть.

До 18 апреля истец работал удаленно, выполняя свои обязанности без каких-либо замечаний. 22 апреля представитель работодателя потребовал скорейшей явки господина Дюстера на рабочее место, 25 апреля в отношении сотрудника был составлен акт об отсутствии на работе без уважительных причин. 19 мая истца уволили за прогул и выслали его трудовую книжку по месту регистрации в Стерлитамак.

Юрий Дюстер указывал, что работодатель не учел «сложившиеся в стране и мире обстоятельства по ограничению авиасообщений между странами Евросоюза и Россией». В марте 2022 года правительство России утвердило перечень недружественных стран, в число которых была включена Швейцария. Авиасообщение между Россией и Швейцарией было прекращено по инициативе Швейцарии с 28 февраля 2022 года. «Для явки на работу получивший вызов сотрудник должен был за два выходных дня осуществить несколько авиаперелетов между разными странами, что с учетом обострившейся политической ситуации в мире не представлялось возможным», отмечалось в иске. На основании изложенного истец просил суд признать увольнение незаконным, восстановить его в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы и компенсацию морального вреда. Стерлитамакский городской суд отказался удовлетворить иск, указав, что господин Дюстер официально не был прикомандирован в Швейцарию и находился там по собственной воле, в связи с чем у работодателя имелись основания для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Истец подал апелляционную жалобу, по итогам рассмотрения которой Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, взыскав в пользу господина Дюстера 2,4 млн руб. зарплаты за время вынужденного прогула и 15 тыс. руб. компенсации морального вреда. Однако Шестой кассационный суд определение апелляции отменил и вернул дело в Верховный суд на новое рассмотрение. При пересмотре установлено, что между работником и школой в сентябре 2020 года было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее обязанность господина Дюстера явиться по месту нахождения работодателя по требованию последнего в назначенное время.

Наталья Балыкова

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