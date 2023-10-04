Пензенских экспортеров приглашают на форум «Сделано в России»

Экспортеров Пензенской области приглашают принять участие в масштабном форуме «Сделано в России». 19-20 октября в Москве обсудят инициативы по поддержке экспорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Мероприятие, направленное на развитие внешнеторговой деятельности, объединит представителей власти, малого, среднего и крупного бизнеса, экспертного сообщества и деловых объединений», — говорится в релизе.

На выставке достижений участники форума смогут ознакомиться со следующими экспозициями: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

В том числе на форуме наградят победителей всероссийского конкурса «Экспортер года». Зарегистрироваться на «Сделано в России» можно на официальном сайте события.

Дарья Васенина

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