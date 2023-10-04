В Удмуртии среди учителей 88,7% приходится на женщин

В Удмуртии насчитывается 16,1 тыс. педагогических работников, в числе которых 12,7 тыс. учителей. По данным Удмуртстата, из этого числа 13,6 тыс. специалистов имеют высшее образование, среднее профессиональное — 2,4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В структуре педагогических работников 88,7% приходится на женщин, на мужчин — 11,3%. При этом трудятся в сфере 7,4% работников моложе 25 лет, 60 лет и старше — 12,6%, 40-49 лет — 24,7%, в возрасте 25-39 лет — 26,1%. Большая часть учителей в возрастной категории 50-59 лет — 29,2%.