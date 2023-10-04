В Башкирии могут продлить налоговые льготы медучреждениям

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии рассмотрят в октябре законопроект о внесении изменений в закон республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах». Предполагается освободить до 31 декабря 2026 года от налога на имущество некоторые медицинские организации, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Льготу получат организации из сферы ОМС республики, включенные в соответствующий реестр, и оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь в сфере акушерства и гинекологии. Мера, по информации пресс-службы, будет способствовать, в частности, снижению материнской, младенческой и детской смертности.

В случае принятия закона выпадающие доходы бюджета Башкирии оцениваются в 49,3 млн руб. в год.

Венера Хисамова

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