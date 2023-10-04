В Майкопе на два дня ограничат движение транспорта

В Майкопе ограничат движение автотранспорта 4 и 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меры связаны с празднованием 32-й годовщины образования региона.

По данным ведомства, 4 октября в период с 08:00 до 14:00 в Майкопе будут перекрыты улицы Пионерская (от улицы Адыгейской до улицы Победы), Майкопская (от улицы Пионерской до улицы Пролетарской) и улица Лермонтова (между улицами Пионерской и Пролетарской).

На следующий день, 5 октября, ограничения введут на период с 06:00 до 22:00 по улицам Краснооктябрьской (между улицами Пролетарской и Пушкина), Жуковского (от улицы Пролетарской до Первомайской), Пионерской (между улицами Ленина и Гоголя), Советской (от улицы Ленина до улицы Гоголя), Первомайской (от Ленина до Жуковского), Комсомольской (между улицами Ленина и Жуковского) и на улице Пушкина (от улицы Ленина до Жуковского).

Автовладельцам рекомендовано заранее планировать пути маршрута с учетом ограничений.

Анастасия Донскова

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