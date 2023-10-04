Проблемы с очередями и маршрутизацией выявили в ГКБ №9 в Ижевске

В Городской клинической больнице №9 в столице Удмуртии выявили «серьезные проблемы» с разделением потоков пациентов и маршрутизацией, рассказал в Telegram заявил и.о. министра здравоохранения региона Сергей Багин. Причиной проверки стало большое количество жалоб от пациентов.

По словам господина Багина, во время проверки, состоявшей в 8:00, в красной зоне на приеме работал один специалист, а очередь к нему превышала 15 человек. При этом люди приходили заранее, чтобы экстренно попасть на прием. Кроме того, выявлена проблема с оперативной корректировкой расписания, то есть к врачу, который находится на листке нетрудоспособности, были свободные номерки.

«ГКБ №9 обслуживает 38 тыс. населения, это не так много по сравнению с другими крупными поликлиниками. Здесь хорошая материально-техническая база, и есть куда расти. Главное — организовать все так, чтобы было удобно и пациентам, и врача»,— отметил Сергей Багин.

Главному врачу поручили в срочном порядке устранить недоработки.