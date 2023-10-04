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На строительство пяти платформ по маршруту наземного метро в Перми направят более 1 млрд рублей

Краевые власти планируют направить 1,08 млрд руб. на строительство пяти платформ пермского наземного метро. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о краевом бюджете на 2024–2026 годы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Осуществление работ будет проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Платформы появятся на следующих остановках: «Ул. Попова», «Станция Пермь I», «Левшино», «Молодежная», «Железнодорожная». В 2024 году краевые власти выделят 405,4 млн руб., в 2026 году — 675 млн руб. Объем расходов определен исходя из предварительной сметной стоимости строительства.

В 2022 году в рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» предполагалось начать строительство высокотехнологичных пассажирских платформ, начиная с остановок «Пермь I» и «Ул. Попова». Сообщалось, что платформы будут иметь длину 140 м и ширину 6 м, а также будут снабжены лифтами и павильонами. Расходы на данное строительство планировалось поделить поровну между РЖД и краевым бюджетом. В прошлом году по центральному кольцу наземного метро было запущено движение «Ласточек».

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