«Фобос»: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

Ночью 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже 12,9°С. Эта ночь стала самой теплой за последние 57 лет, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что такие температурные показатели соответствуют летней климатической норме.

«В Тушино было плюс 11,9, в центре Москвы, на Балчуге — плюс 13,2. Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году»,— рассказал господин Тишковец.

По прогнозу Гидрометцентра, в столице будет 18–20°C (в Подмосковье — 15–20°C), местами дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Завтра, 5 октября, в Москве похолодает до 13–15°C (в Подмосковье — до 11–16°C), также возможен небольшой дождь.

Лаура Кеффер