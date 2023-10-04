Общая задача

Эксперты «Метафракс Групп» предлагают рассматривать систему подготовки кадров для промышленности в рамках концепции устойчивого развития региона.

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Директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова, начальник отдела управления персоналом «Метафракс Кемикалс» Елена Болотова и заместитель директора Уральского химико-технологического колледжа Михаил Ворошилов приняли участие в круглом столе «Образование для промышленности». Дискуссия состоялась в пресс-центре издания «Аргументы и факты – Прикамье».

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что, принимая решения о подготовке специалистов, регион всегда откликается на заказ работодателей. Количество выпускников школ ограничено. Потребность у промышленников в будущих специалистах, которые получат нужные специальности в сузах и вузах, значительно больше. Проблему решают несколькими путями, в том числе созданием современных условий для обучения и проживания студентов, что позволяет привлечь выпускников школ из соседних территорий.

Директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» поблагодарила министерство образования Пермского края за поддержку в подготовке специалистов.

– Понимая, что удобнее всего привлекать специалистов из той территории, где мы находимся. Мы ищем их прежде всего в Губахе, в Верхнекамье, – заявила Мария Коновалова. – Мы создали систему профессионального обучения со школьной скамьи, а потом трудоустройства на предприятии. При этом понимаем, что человека недостаточно научить и предоставить рабочее место с хорошей зарплатой. Нужно еще и обеспечить достойные условия жизни. Поэтому я бы рассматривала подготовку профессионалов внутри концепции устойчивого развития региона.

Важное направление – создание центра компетенций на базе УХТК. Результатом его совместной работы с «Метафраксом» стал ряд решений для подготовки кадров. Ярким примером является система непрерывного образования «Школа – колледж – предприятие – вуз», мероприятия которой с 2020 года финансируются предприятием.

Успехи в совместной работе по трудоустройству выпускников УХТК были замечены на федеральном уровне. В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе УХТК создан производственно-образовательный кластер отрасли «Химическая промышленность» Пермского края. Опорным работодателем в проекте выступил «Метафракс Кемикалс».

Участники круглого стола отметили, что опыт, наработанный в Губахе, нужно распространять в регионе – потребность в профессионалах есть везде.

АО "Метафракс Кемикалс"