Открытие моста через озеро Кабан планируется в октябре

В октябре этого года планируют возобновить движение по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, завершить работы и открыть мост планируется в этом месяце»,— уточнили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Казань», мост через озеро Кабан на улице Назарбаева закрыли в прошлом году из-за опасности эксплуатации и высокого износа. После этого рабочие начали ремонт объекта. Сначала возобновить движение по нему планировалось в 2024 году, но из-за того, что работы велись с опережением плана, сроки перенесли на конец 2023-го.

"Ъ-Казань"