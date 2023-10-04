В Кургане создадут российско-китайский центр
На базе торгово-промышленной палаты в Кургане будет сформирован российско-китайский центр. Целью его создания станет реализация совместных проектов региона и КНР, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
В задачи российско-китайского центра будет входить развитие экономических отношений и исполнение гуманитарных проектов.
Как отмечал губернатор Вадим Шумков, КНР является «одним из ключевых торгово-экономических партнеров» Курганской области. По итогам 2022 года объем экспортных поставок из региона в Китай вырос в 5,6 раза. В августе этого года во время визита делегации Зауралья в КНР было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь в провинции Шэньси.