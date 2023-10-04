Власти Казани намерены снизить норматив стоимости жилья для расчета соцвыплат

В Казани за четвертый квартал планируется установить норматив стоимости 1 кв. м жилья в размере 130 тыс. руб. Это будет на 893 руб. меньше, чем за третий квартал. Проект постановления разрабатывает исполком города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г. Казани на четвертый квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, в размере 130 982 рубля»,— уточняется в сообщении.

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"