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Власти Казани намерены снизить норматив стоимости жилья для расчета соцвыплат

В Казани за четвертый квартал планируется установить норматив стоимости 1 кв. м жилья в размере 130 тыс. руб. Это будет на 893 руб. меньше, чем за третий квартал. Проект постановления разрабатывает исполком города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г. Казани на четвертый квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, в размере 130 982 рубля»,— уточняется в сообщении.

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"

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