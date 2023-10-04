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Из-за ремонта в Уфе перекроют Шакшинский мост

В Уфе 4 и 5 октября с 13:00 до 13:30 часов приостановят движение транспорта в обоих направлениях на мосту в микрорайоне Шакша, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения связаны с проведением геодезического мониторинга мостового перехода. В это время будет доступен речной паром на переправе «Князево».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», мост имеет протяженность 440 м. Построенный в 1984 году, он будет отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Венера Хисамова

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