ВС Башкирии приговорил наркоторговцев к 16 и 19 годам колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор жителям Свердловской области 53-летнему Евгению Шатыло, его 27-летнему сыну Евгению, а также другу семьи 43-летнему Александру Перевозчикову. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Согласно материалам дела, с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые вошли в состав организованной группы. По указанию неустановленного руководителя они забрали из Ленинградской и Московской областей более 32 кг наркотиков. Тайники были оборудованы в Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах, в которых разместили 9 кг запрещенных веществ. Полицейские изъяли из багажника на крыше автомобиля подсудимых еще 23 кг наркотиков, весы и упаковочные материалы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», курьеры-закладчики распространяли наркотики по всей России, выдавая себя за рыболовов-любителей, якобы путешествующих в поисках хорошей зимней рыбалки. Они всегда возили с собой удочки, снасти и свежую рыбу. Посудимых задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии при поддержке отряда специального назначения «Гром» на трассе в Иглинском районе.

Обвиняемые признали вину. 27-летнего Евгения Шатыло приговорили к 19 годам, остальные получили по 16 лет колонии строгого режима. Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство.

Майя Иванова

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