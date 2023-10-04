Пчеловода из Ртищево будут судить за взятку ветеринару

Ртищевская межрайонная прокуратура Саратовской области направила в суд обвинительное заключение по делу о даче двух взяток должностному лицу за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в период с 16 февраля 2021 года по 11 января 2022-го, а также с 20 июня по 3 сентября 2022-го фигурант перевел на карту ведущего ветеринарного врача ОГУ «Ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» больше 123 тыс. руб. за составление фиктивных актов проверки меда.

По ходатайству следователя имущество подсудимого арестовали. Мужчина признался. Ранее суд вынес обвинительный приговор взяткополучателю.

В региональном СКР уточнили, что обвиняемому 36 лет. За указанную выше сумму он получил от ветврача-эпизоотолога 135 сопроводительных документов для своей продукции. Специалист составляла электронные акты, не изучая крупные партии натурального меда.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.