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В Краснодаре трамвай столкнулся с легковым авто на улице Захарова

В Краснодаре трамвай, следовавший по маршруту №4, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба КТТУ.

Фото: пресс-служба КТТУ

Фото: пресс-служба КТТУ

Авария произошла 4 сентября на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной около 08:00. Сообщается, что из-за ДТП простой трамвайного движения составил 25 минут. В настоящее время восстанавливается штатный график движения трамваев.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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