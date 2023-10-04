В Абинском районе Кубани 5 октября захоронят останки 18 советских воинов

Накануне празднования 80-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в Абинске продет церемония захоронения останков 18 неизвестных советских солдат, сообщает пресс-служба администрации региона.

Торжественная церемония пройдет на территории «Аллеи Славы» кладбища №3. Останки красноармейцев были найдены в Абинском районе волонтерами краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм» и региональной общественной организаций «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

По словам заместителя губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, в текущем году на территории региона были обнаружены и захоронены останки 93 советских воинов. Также в крае ведется работа по восстановлению мемориалов – до конца года будут отремонтированы 29 объектов.

«Работу продолжат и в следующем году. На эти цели в федеральном и краевом бюджетах предусмотрели более 100 млн руб. Это второй по объему показатель в стране»,– цитирует пресс-служба администрации слова Александра Власова.

Анастасия Назарова