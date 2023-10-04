В Адыгее за 28 млн рублей на продажу выставили земли под телекомпанию

В Адыгее на продажу выставили земли стоимостью 27,9 млн руб. под территории телевизионной и радиовещательной компании. Сведения об этом опубликованы на портале «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Объект расположен на улице Ветеранов в Майкопе. Площадь участка составляет 2,3 га. На территории расположены четыре недостроенных объекта.

«Имущественный комплекс расположен в окружении жилой застройки и МГГТК АГУ»,— говорится в описании лота.

Торги состоятся 3 ноября. Заявки на участие можно подать до 30 октября текущего года.

Анастасия Донскова

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