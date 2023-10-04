В Новосибирске преступная группа юристов пойдет под суд за махинации с пенсиями

В Новосибирске 11 участникам преступной группы утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве с юридическими услугами, сообщает прокуратура региона.

С 2018 года по 2021 года мошенники разместили рекламу в сети Интернет об оказании юридической помощи гражданам в получении повышенных пенсий. Для законности сделок злоумышленники заключали с пенсионерами договоры об оказании юруслуг, после чего получали от потерпевших деньги.

Всего установлено 98 преступлений, сумма ущерба от действий аферистов составила более 4,4 млн руб. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). В настоящее время дело передано в Центральный райсуд Новосибирска.

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Александр Киселев