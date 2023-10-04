В Челябинске платеж по ипотеке на 68% больше аренды

После повышения ключевой ставки Банка России средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке Челябинска стал на 68% больше средней арендной платы — 32,9 тыс. руб. против 19,6 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

За основу анализа был взят ежемесячный платеж по ставке 15% годовых за однокомнатную квартиру, взятую в ипотеку на 25 лет с первым взносом в размере 25%.

В среднем во всех городах-миллионниках РФ ежемесячные платежи по займам на покупку жилья выше ставок аренды — в среднем на 80% для «однушек» и 65% для «двушек». Наименее выгодно покупать однокомнатную квартиру в Казани. В столице Татарстана платежи по аренде в среднем в 2,4 раза меньше ежемесячного платежа по ипотеке за такое жилье.

«Значительный разрыв (в 2 раза и более) также в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В Новосибирске и Екатеринбурге ипотека в 1,5 раза дороже аренды — это минимальный разрыв в платежах среди миллионников»,— комментирует эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

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