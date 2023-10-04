Часть улиц Левенцовки перекроют из-за работ по созданию трамвайной сети

С 10 октября по 15 декабря в районе Левенцовки в Ростове-на-Дону будет ограничен проезд транспорта по некоторым улицам в связи с работами по созданию трамвайной инфраструктуры. Об это предупреждает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

В указанный период будут перекрыты ул. Еременко на участке от пр. Солженицына до ул. Малиновского. Также будет ограничено движение по кольцевой развязке на пересечении пр. Солженицына и ул. Еременко, пересечению ул. Ткачева и пр. Солженицына. Кроме того, для автомобилей закроют пересечение ул. Еременко и ул. Жданова.

Анастасия Назарова