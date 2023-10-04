Суд взыскал с «Мечел-Кокса» ущерб за превышение вредных выбросов

Челябинское предприятие ООО «Мечел-Кокс» (входит в группу «Мечел») оштрафовано на 190 тыс. руб. за причинение вреда окружающей среде. Соответствующее решение по иску Росприроднадзора вынес суд, сообщает глава федерального надзорного ведомства Светлана Радионова в своем telegram-канале.

«Сумма небольшая, но важен сам факт справедливой оценки действий нарушителя»,– подчеркнула госпожа Радионова. По ее словам, основанием для иска стало выявленное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в выбросах с предприятия. Кроме того, по данным главы Росприроднадзора, на двух источниках был обнаружен углерод. Но это вещество не учтено в нормативах завода на вредные выбросы.

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