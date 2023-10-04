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Больше 216 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от гриппа

В Удмуртии прививки от гриппа поставили 216,3 тыс. человек, в числе которых порядка 63,3 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Наиболее высокие темпы иммунизации отмечаются в Глазовском, Селтинском, Шарканском, Вавожском и Кезском районах.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом в разрезе профессиональных групп привито 16,5 тыс. медицинских работников, 15,5 тыс. сотрудников сферы образования, 2,97 тыс. — в общественном питании и пищевой промышленности, 3,7 тыс. — в торговле, 1,97 тыс. — в сфере обслуживания.

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