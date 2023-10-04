В Рубцовске задержали мужчину за попытку подрыва здания администрации

В Алтайском крае задержали жителя Челябинской области, который готовил взрыв здания администрации Рубцовска. Как сообщили в УФСБ края, задержанный действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации, в состав которой вступил в 2022 году, находясь за рубежом.

На месте временного жительства злоумышленника была обнаружены компоненты и прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства. В том числе, взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

На фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УКРФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). По предъявленным обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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Александр Кислев