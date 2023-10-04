В Томске на ремонт шести школ дополнительно требуется 1,2 млрд рублей

В Томске на ремонт шести школ потребуется 1,2 млрд руб. Наиболее сложная ситуация складывается в школе №49, где на ремонт необходимо дополнительно выделить 430 млн руб., сообщил спикер гордумы Чингис Акатаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Проблема не только в шести объектах, их больше, включая 47-ю школу, где придется расторгать контракт — там разобрали спортзал, и он теперь открытый стоит. Слава богу, хоть в 16-й школе закончили, но тоже с опозданием на год», — отметил спикер думы», - заявил господин Акатев.

Относительно благополучная ситуация, по мнению Чингиса Акатаев, складывается в школе №38, однако власти опасаются, что в ноябре объект может быть не сдан. На других объектах отмечается существенная нехватка средств, так на ремонт школы №14 было выделено порядка 170 млн руб., при этом дополнительно нужно выделить еще 330 млн руб., в школе 30 не хватает 180 млн руб., а в школе 22 около 80 млн руб.

«Ситуация, конечно, аховая, но угрозы жизни в школе никому нет. Средства действительно нужно изыскивать, но в штатном порядке. Такой же точки зрения придерживается мэр Томска Дмитрий Махиня», - заявил председатель думы Томска у себя в Telegram-канале.

Как ранее сообщила глава облдепартамента образования Ирина Грабцевич «РИА-Томск», износ в Томской области износ школ составляет более 50%, в 103 из них более чем на 70%. Всего в регионе работают 307 школ, которые занимают 467 зданий. Многие из них имеют высокую степень изношенности, отдельно в зону риска попадают те объекты, которые были возведены не строительными организациями, а также деревянные школы – на них приходится 70 зданий.

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Александр Киселев