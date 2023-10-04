Механизатор, гнавшийся на комбайне за детьми, пойдет под суд

В Красноярском крае механизатор местного предприятия стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По данным прокуратуры, заметив детей, играющих на его участке покоса, он решил проучить их и прогнать с поля. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки (установки для скашивания сельхозкультур), сообщает ведомство. Пятеро детей успели разбежаться от движущегося на них комбайна, один ребенок запутался в траве и упал на землю. «После случившегося ребенок стал плохо спать, не может ночью находиться один, пугается резких громких звуков»,– рассказали в прокуратуре.

Свою вину водитель комбайна не признал. Фигуранту дела грозит до 2 лет лишения свободы. Прокуратура потребовала компенсировать причиненный ребенку моральный вред.

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Оксана Павлова