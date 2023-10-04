В Тольятти издали постановления о начале отопительного сезона

Власти Тольятти издали постановления о начале отопительного сезона. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно документам, с 29 сентября разрешен пуск тепла в учреждения социальной сферы. Отопительный сезон в многоквартирных домах официально стартует с 5 октября, однако фактически тепло в квартиры может поступить позднее, исходя из среднесуточной температуры воздуха.

В администрации города напомнили что по нормативу отопительный сезон начинается в том случае, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд составляет ниже 8°C. Однако жители начинают обращаться с просьбами пустить тепло в дома значительно раньше. Власти Тольятти своими постановлениями передали все необходимые права на это управляющим компаниям и ТСЖ.

Андрей Сазонов