Возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, оскорбивших память защитников Отечества

В Самарской области Красноярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двух жителей поселка Волжский по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет публично выразили явное неуважение и оскорбление памяти защитников Отечества. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они танцевали возле памятника танку «Т-80» и выкрикивали нацистские лозунги.

В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования данного уголовного дела взят руководством СУ СК РФ по региону на особый контроль.

Андрей Сазонов