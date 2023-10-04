Омскому «Авангарду» хватило одной шайбы для победы

В гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо». Для победы омичам хватило одной забитой шайбы.

Ее автор — Денис Венгрыжановский. На седьмой минуте матча он убежал в контратаку и точно бросил. В оставшиеся 53 минуты игры счет 1:0 не изменился.

Несмотря на победу, омичи остались на седьмом месте в конференции «Восток» КХЛ. У команды 15 очков после 12 игр. Заключительный матч длительной выездной серии «Авангард» проведет 5 октября в Казани против местного «Ак Барса».

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Валерий Лавский