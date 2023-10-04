Год «гражданки» засчитали за службу

Суд в Воронеже оставил на военной службе жителя региона, у которого еще до объявления мобилизации окончился трехмесячный контракт. Военный в июне 2022 года прослужил 12 дней и отправился на лечение, затянувшееся до окончания контракта. Затем он наладил гражданскую жизнь, успел устроиться на работу и уволиться с нее, получал пособия как неработающий. Но Минобороны продолжило считать его военнослужащим и еще полгода платило зарплату. Лишь в феврале 2023-го его объявили в розыск как самовольно оставившего часть. Бывший военный узнал о розыске лишь в мае 2023-го и потребовал наконец уволить его со службы. Но суд счел, что теперь для этого нет оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский гарнизонный военный суд 4 сентября отказал жителю райцентра Ольховатка Денису Б. (данные военнослужащего называются, но не подлежат раскрытию) в признании незаконным бездействия командира части, связанного с неувольнением со службы по истечении контракта. Решение было опубликовано на днях.

9 июня 2022 года господин Б. заключил контракт на три месяца для службы в составе подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии. Но уже 21 июня бойцу понадобилось лечение. В каком медучреждении Минобороны оно начиналось, из решения неизвестно, но продолжил его боец в медицинской организации по месту жительства. Поскольку лечение затянулось дольше чем на три месяца, военнослужащий полагал, что его контракт давно окончен. Впоследствии он устроился на работу, затем успел с нее уволиться и начал получать пособия от фонда соцстрахования как неработающий, ухаживающий за родственниками-инвалидами (ими являются его отец и брат).

Но 18 мая 2023 года он неожиданно узнал, что с 24 февраля находится в розыске как самовольно оставивший место службы. При его попытке разобраться в происходящем мужчину как военнослужащего прикомандировали к одной из войсковых частей Воронежа: там он и находился на момент рассмотрения иска.

Заявление в суд с просьбой об увольнении военнослужащий подал в августе 2023-го. В иске мужчина и его представитель отмечали, что контракт истек 9 сентября 2022 года — за 12 дней до публикации указа о мобилизации, остановившего увольнение контрактников. Также боец подчеркивал, что его семья нуждается в уходе.

В ходе разбирательства выяснилось, что Министерство обороны все это время считало Дениса Б. военнослужащим, а до февраля 2023-го даже выплачивало ему денежное довольствие. Бывший боец получал выплаты, но считал, что поступления — лишь следствие пересчета положенного ему довольствия за период службы.

Представители войсковой части отмечали, что военнослужащий в часть в ходе и после лечения не являлся, никаких документов (в том числе медицинских) не направлял, хотя с 29 июня его нахождение было неизвестно. Они полагали, что получение зарплаты «указывает на дачу добровольного согласия продолжить проходить службу по контракту», хотя соответствующих рапортов боец и не подавал.

Представители части не обращались в следственные органы по поводу длительного отсутствия бойца. Из части лишь отправляли ему просьбы предоставить направление на лечение по месту жительства, справки о лечении и заключение военно-врачебной комиссии. Вероятно, эти просьбы мужчина, уже не считавший себя военнослужащим, не получил либо оставил без ответа.

В суде напомнили, что военнослужащий должен увольняться через ряд процедур. В их числе — уточнение данных о периодах службы и выслуге лет, обеспечение денежным довольствием, при необходимости — прохождение военно-врачебной комиссии, а также ряд других мероприятий, итог которых — исключение из списков личного состава. Поскольку этих мероприятий не проводилось, а сам военнослужащий никаких документов не направлял, суд счел, что в иске следует отказать.

В суде также отметили, что действующий ныне указ об объявлении мобилизации не предусматривает увольнений по основаниям, заявленным в иске. А получение зарплаты влекло «сохранение статуса военнослужащего».

Представляющий интересы Дениса Б. адвокат Светлана Маслова рассказал «Ъ-Черноземье», что сейчас она вместе с военнослужащим «принимает ряд мер», связанных с ситуацией: «Если они не помогут, будем обжаловать решение».

Олег Мухин